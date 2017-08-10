В Одессу из зоны АТО прибыл "тяжелый" борт с ранеными военными (фото)

14:52, 10 августа 2017
Война
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По словам волонтера, четверо украинских военных находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня утром в Одессе приземлился очередной борт с ранеными на Донбассе военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.

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"Я не знаю, какое там перемирие, но у нас опять тяжелый борт! 14 ребят... 4 тяжёлые..." - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, боевики активизировались под Мариуполем: по позициям ВСУ возле Азовского моря выпущено более 60 мин и 40 боеприпасов из реактивных систем "Град-П".

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Теги: #раненые бойцы АТО#раненые военные в Одессе