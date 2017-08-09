Боевики активизировались на Луганском направлении: били из минометов и вооружения БМП

Сегодняшний день в районе проведения АТО отличился активизацией российско-оккупационных группировок на Луганском направлении. Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, с начала суток только здесь зафиксировано 7 случаев применения противником оружия.

Так, ночью боевики трижды обстреливали позиции ВСУ в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, преступники трижды били по украинским укреплениям неподалеку от Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет.

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«Сегодня на каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем», - говорится в сообщении.

«Стоит добавить, что на территориях, неподконтрольных украинской власти, российское оккупационное командование начало процесс разделения боевиков по принципу «благонадежности», - добавили в пресс-центре.

По данным штаба, главари бандформирований составляют списки лиц, побывавших в плену, имеющих судимость или родственников в Украине. В дальнейшем из этих лиц планируется создание передовых подразделений, которые фактически станут «расходным материалом». Отдельные же командиры боевиков за взятки предлагают «подчистить» биографию преступников.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погибли трое бойцов ВСУ, девять ранены.