Близ Марьинки погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" (фото)

7 августа на Донбассе вблизи Марьинки погиб боец батальона "Донбасс" Владимир Зейлик. Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа "Остання шана".

Три недели тому парню исполнился 21 год. В сообщении говорится, что с 9 по 11 августа в Пустомытах на Львовщине объявляется траур по погибшему герою.

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"Сейчас тело воина находится в г. Днепр на судебно-медицинской экспертизе. Точной информации о прощании с Владимиром пока нет", - добавили в "Останній шані".

Зейлик Владимир Николаевич родился 14 июля 1996 года в г. Пустомыты Львовской области. 31.10.2014 года, едва ему исполнилось 18, Владимира призвали на военную службу, которую он проходил в в/ч А4623 (540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского) г.Каменка-Бугская Львовской области. Потом подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" на должности водителя.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в 21:00 под стелой на Майдане Независимости состоялось прощание с Валентином Гонтарем (позывной "Прапор"), погибшим при загадочных обстоятельствах в Киеве.