Погибших военных России переодевают в гражданских, чтобы скрыть их присутствие в АТО - разведка

Погибших российских военнослужащих на Донбассе переодевают в одежду гражданских, чтобы скрыть присутствие России на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в Кремле продолжают цинично скрывать то, что в боевых действиях на Донбассе участвуют кадровые российские военные.

Например, они скрывают смерть военных из 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС России. Они были членами разведывательной роты и подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий.

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"По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения. Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР/ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно", - рассказали в разведке.

Это делается не только для того, чтобы скрыть участие России в конфликте, но и чтобы лишить семьи погибших материальной помощи.