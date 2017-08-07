Погибших военных России переодевают в гражданских, чтобы скрыть их присутствие в АТО - разведка
Это делается не только для того, чтобы скрыть участие России в конфликте, но и чтобы лишить семьи погибших материальной помощи.
Погибших российских военнослужащих на Донбассе переодевают в одежду гражданских, чтобы скрыть присутствие России на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
В ведомстве рассказали, что в Кремле продолжают цинично скрывать то, что в боевых действиях на Донбассе участвуют кадровые российские военные.
Например, они скрывают смерть военных из 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС России. Они были членами разведывательной роты и подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий.
Читайте такжеТеррористы уже начали грузовиками вывозить имущество жителей Донбасса, - разведка
"По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения. Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР/ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно", - рассказали в разведке.
Это делается не только для того, чтобы скрыть участие России в конфликте, но и чтобы лишить семьи погибших материальной помощи.