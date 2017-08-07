Махинации с питанием и недостача имущества: Минобороны выявило миллионные растраты в 24 бригаде

В ходе проведения планового аудита в 24-й отдельной механизированной бригаде были обнаружены ряд нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 5 миллионов гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Основная сумма нарушений - более 4,2 млн грн - связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию".

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"Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100% явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Кроме этого, было выявлено более 433 тысяч гривень незаконных расходов на выплату заработной платы. Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются такими, которые самовольно покинули воинскую часть, и не имеют права на получение денежного довольствия, пока продолжается расследование указанных фактов.

Также выявлена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 тысяч гривен.

Наряду с тем, установлены нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного довольствия и другие.

"В связи с этим министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла ВСУ и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений", - подытожили в МО.

Как сообщал УНИАН, в военной прокуратуре расследуют масштабные махинации по отчуждению имущества Министерства обороны в период 2005-2009 годов.