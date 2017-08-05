Боевики выпустили 18 мин по позициям сил АТО в Авдеевке и Песках

За сутки боевики выпустили 6 мин по Авдеевке и 12 по позициям украинских защитников в Песках.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что на Донецком направлении враг произвел 15 обстрелов украинских позиций.

«Вечером, после 20.00, оккупант активизировался в районе Зайцево и производил обстрелы тамошних позиций сил АТО до самого конца суток. При этом активно применял вооружение БМП. В районе Авдеевки враг днем провел 2 вооруженные провокации, а с наступлением темноты увеличил интенсивность и продолжительность обстрелов, отдавая предпочтение станковым противотанковым гранатометам. Не обошлось и без тяжелого вооружения - в самой Авдеевке бандформирования после 21.00 выпустили 6 мин», - сказал спикер.

По его словам, также минометы враг применил и возле Донецкого аэропорта, выпустив 12 мин на позиции украинских защитников в Песках. Это произошло в полдень. А уже поздно вечером боевики обстреляли из гранатометов позиции сил АТО в Невельском, по соседству с аэропортом.

Лысенко подчеркнул, что возле Светлодарска также не обошлось без нарушений со стороны противника. В Луганском около 23.00 боевики открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Обстрел продолжался до полуночи.

На Луганском направлении, по данным Минобороны, вчера противник 15 раз нарушил режим тишины, из них 10 - в Новоалександровке, что в районе Попасной. Огонь здесь боевики открывали круглосуточно, производя обстрелы из легкого вооружения, каждый из которых длился от 10 до 40 минут. На других участках фронта противник был менее активен. Так, дважды бандформирования нарушили перемирие возле Станицы Луганской (один раз с применением миномета), и по одному разу - в Крымском, Катериновке и Новозвановке.

Лысенко также сообщил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

«Традиционно большинство вражеских обстрелов пришлась на полдень. Так, враг проявлял активность в Чермалыке, Лебединском, Водяном и Широкино. При этом в Чермалыке и Водяном боевики выпустили по 3 мины. Также нарушения режима тишины со стороны оккупанта были вчера зафиксированы в Марьинке и Богдановке», - добавил спикер.

Он отметил, что тяжелое вооружение на этих рубежах силы оккупанта не применяли.