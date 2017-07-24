Волонтер о последних потерях боевиков на Светлодарской дуге: 7 - в морге, 16 - в больнице

Боевики несут потери на Светлодарской дуге: 7 террористов доставлены в морг Стаханова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

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"С прошедшего понедельника по субботу, с позиций террористов в город Стаханов, выехали 23 человека: 7 - в морг, 16 - в больницы, да и не факт, что некоторые потом не переедут в морг", - говорится в его сообщении.

"Информация по потерям подтверждена!" - добавил Мысягин, отметив, что по позициям боевиков работала "третья сила".

Как сообщало Минобороны, по предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.