Волонтер о последних потерях боевиков на Светлодарской дуге: 7 - в морге, 16 - в больнице

10:34, 24 июля 2017
Война
3567

Волонтер отметил, что информация по потерям террористов подтверджена.

Иллюстрация REUTERS

Боевики несут потери на Светлодарской дуге: 7 террористов доставлены в морг Стаханова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин. 

Читайте такжеБой под Красногоровкой: у Порошенко назвали причину обострения на фронте

"С прошедшего понедельника по субботу, с позиций террористов в город Стаханов, выехали 23 человека: 7 - в морг, 16 - в больницы, да и не факт, что некоторые потом не переедут в морг", - говорится в его сообщении.

"Информация по потерям подтверждена!" - добавил Мысягин, отметив, что по позициям боевиков работала "третья сила".

Как сообщало Минобороны, по предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #потери боевиков на Светлодарской дуге#боевики несут потери