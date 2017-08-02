Для десантников 2017-й является годом активизации оперативной и боевой подготовки – Муженко

Для Высокомобильных десантных войск (ВДВ) 2017-й является годом активизации оперативной и боевой подготовки.

Как сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, об этом сказал начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, поздравляя личный состав подразделений ВДВ с профессиональным праздником.

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Муженко подчеркнул: «Для ВДВ 2017-й – очередной год активизации оперативной и боевой подготовки, освоения новых методов применения сил и средств».

По его словам, марши и рейдовые действия подразделений ВДВ, выход и защита участков государственной границы, Луганского и Донецкого аэропортов, блокирование и уничтожение противника навсегда вошли в практику военного искусства.

Как сообщал УНИАН ранее, отмечать день ВДВ десантники будут по всей Украине. Первыми начали на Днепропетровщине. Именно там запланированы в этом году все торжества - парад и показ техники.

Тем временем бойцы, прошедшие самые горячие точки войны, в частности, Донецкий аэропорт, в социальной сети Facebook предостерегают людей в полосатых тельняшках и голубых беретах не терять чести сегодня - не перепить алкоголя, а следовательно, не купаться в фонтанах. И таким образом доказать, что десантники - это элита украинской армии.