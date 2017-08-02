"Кровавая жатва" на Донбассе: от пули снайпера погиб украинский военный (фото)
15:58, 02 августа 2017Война
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Украинский военный погиб от пули снайпера под Попасной.
Дорошинского убил снайпер / facebook.com
На Донбассе 1 августа от пули снайпера боевиков погиб украинский военный Ростислав Доброшинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Назар Приходько.
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"Ростислав Доброшинский. 1996 года рождения. Погиб от пули снайпера под Попасной 1 августа 2017 года. Кровавая жатва продолжается… Совсем ребенок, но Герой..." — говорится в его сообщении.
Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки ситуация на Донбассе обострилась. Российско-террористические группировки существенно активизировали обстрелы позиций ВСУ, один военный погиб.
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