В трех прифронтовых селах на Донбассе появилась электроэнергия – штаб АТО

В трех прифронтовых населенных пунктах - Пески-2, Жованка, Бахмутка - появилась электроэнергия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 19.00 1 августа 2017 года, размещенной на странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня в трех прифронтовых селах Пески-2, Жованка, Бахмутка появилась электроэнергия», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что прокладка линий электропередач продолжалось несколько месяцев и очень осложнялась обстрелами со стороны боевиков, которые, несмотря на громкие заявления, явно не хотели улучшить жизнь мирных жителей.