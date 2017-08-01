Воевавший против "хунты" россиянин возглавил украинскую ДРГ на Донбассе

Гражданин России, который приехал воевать на Донбасс по идейным соображениям, перешел на сторону Украины и возглавил украинскую диверсионно-разведовательную группу. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил освобожденный из плена боевиков "ЛНР" судья Виталий Руденко, передает "Громадське радіо".

Он отметил, что познакомился с этим человеком в камере "ЛНР".

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"Со мной в камере сидел гражданин России. Он приехал в 2014 по идейным соображениям — воевать с "фашисткой хунтой". Воевал в батальоне "Зоря". Через опреденное время он разуверился в этом всем и пошел на сотрудничество со спецслужбами. Позже он возглавил украинскую ДРГ. Случилось так, что его группу разоблачили и он попал "на подвал", - рассказал Руденко.

Как сообщал УНИАН, 30 июля СБУ заявила об освобождении из плена боевиков "ЛНР" украинского судьи Виталия Руденко. О его судьбе больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с самопровозглашенной властью.