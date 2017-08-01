Воевавший против "хунты" россиянин возглавил украинскую ДРГ на Донбассе
Россиянин пошел на сотрудничество со спецслужбами, позже возглавил украинскую ДРГ.
Гражданин России, который приехал воевать на Донбасс по идейным соображениям, перешел на сторону Украины и возглавил украинскую диверсионно-разведовательную группу. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил освобожденный из плена боевиков "ЛНР" судья Виталий Руденко, передает "Громадське радіо".
Он отметил, что познакомился с этим человеком в камере "ЛНР".
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"Со мной в камере сидел гражданин России. Он приехал в 2014 по идейным соображениям — воевать с "фашисткой хунтой". Воевал в батальоне "Зоря". Через опреденное время он разуверился в этом всем и пошел на сотрудничество со спецслужбами. Позже он возглавил украинскую ДРГ. Случилось так, что его группу разоблачили и он попал "на подвал", - рассказал Руденко.
Как сообщал УНИАН, 30 июля СБУ заявила об освобождении из плена боевиков "ЛНР" украинского судьи Виталия Руденко. О его судьбе больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с самопровозглашенной властью.