Война на Донбассе продлится недолго - глава Нацгвардии

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров считает, что война на Донбассе продлится недолго.

"Вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго", - рассказал он в интервью "Апострофу".

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Аллеров заявил, что война может прекратиться благодаря тому, что будут найдены действенные рычаги влияния на Путина или его просто не станет. Он напомнил, что после смерти Гитлера закончилась война, а сама Германия выбрала другой путь развития, превратившись в процветающую страну Европы. В СССР произошло практически то же самое - Сталин умер, началась "оттепель".

"Россия также после краха СССР пережила свой период "оттепели" – во времена Ельцина. И есть надежда, что второго Путина там сейчас не будет", - отметил командующий Нацгвардией.

Вместе с тем, Аллеров подчеркнул, что, независимо от политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность для защиты государства.

Ранее командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что считает маловероятным полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину.