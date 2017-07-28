Вечером боевики били по всей линии разграничения: 1 военный погиб, 5 ранены

Завершения прошлых суток, в зоне АТО, не было спокойным.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, с 18 часов и до полуночи бандформирования продолжили нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения.

Так на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по нашим позициям в Крымском, Новозвановке, Новотошсковком. В районе Попасной преступники применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

Читайте такжеВ районе Водяного погиб украинский военный - штаб

На Мариупольском направлении, вечером, под минометный огонь врага попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. А по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Около 20 часов преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Авдеевки, что на Донецком направлении. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Пятеро наших бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.