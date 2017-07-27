День в АТО: один военный погиб и четверо ранены

С начала суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины, один военный погиб и четверо получили ранения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО.

«Сегодняшний день в зоне АТО в очередной раз показал, что российско-террористические формирования не собираются соблюдать мирные договоренности, продолжают целенаправленные обстрелы, что приводит к человеческим жертвам», - говорится в сообщении.

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Так, около 8 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО недалеко от Водяного. Также около 10 часов преступники снова били из гранатометов по Водяному, а в 11 часов - по поселку Широкино.

Отмечается, что на Луганском направлении бандформирования гранатометным огнем накрывали позиции сил АТО в Новотошковском. В результате обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Кроме того, утром недалеко Крымского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения еще один военный.

«На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородскому. А около 15 часов при обстреле позиций ВСУ в поселок Зайцево еще один военный получил осколочное ранение», - добавили в штабе.

Как известно, вчера возле Катериновки состоялся бой между ВСУ и террористами.