ОБСЕ сообщает о фургоне с надписью "Груз-200" на украинско-российской границе

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется в российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявляет, что заметила микроавтобус с надписью «Груз-200» на российско-украинской границе. Об этом говорится в недельном отчете миссии.

"4 июля в 13:54 фургон с украинскими номерными знаками, на котором знак "ГРУЗ 200", заехал на пограничный пункт пропуска с российской стороны. На борту находилось двое пассажиров. В 14:06 транспортное средство въехало в Украину", - говорится в отчете.

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Отдельно сказано, что за прошедшую неделю количество людей в военной форме, пересекших границу в обоих направлениях, составило 52 человека. В частности, 21 человек направлялась в РФ, а 31 - в Украину.

Также сказано, что в течение отчетного периода было зафиксировано 655 грузовиков, пересекших границу в обоих направлениях. Кроме того, было замечено 54 грузовика, перевозивших топливо.

Как сообщал УНИАН, ранее из морга Донецка до Ростова отправлено два Камаза с "грузом-200".