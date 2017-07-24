Генштаб ВС РФ распорядился отнимать документы у российских военных, которые воюют на Донбассе – разведка

В соединениях и частях 1, 2 АК продолжается реализация мероприятий по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории Востока Украины путем изъятия у них личных документов (паспортов и военных билетов).

Читайте такжеВ Сирии воюют более 500 россиян, участвовавших в войне на Донбассе - председатель СБУОб этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

«Установлено, что эти мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ и контролируются сотрудниками ФСБ РФ. Кроме того, российских военнослужащих заставляют удалять личные страницы в социальных сетях. Несмотря на проблемы с укомплектованностью подразделений, лиц, не выполняющих указанные требования, увольняют с военной службы», - сообщает разведка.