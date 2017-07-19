На Луганщине десятки тысяч людей остались без воды - глава ОГА

В Луганской области более 40 тысяч человек остались без водоснабжения. Об этом председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз написал в Facebook.

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Он отметил, что в области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением.

«Вследствие обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница», - сообщил Гарбуз.

По его словам, вопрос работы ООО «Луганское энергетическое объединение» в очередной раз выносится им на уровень Кабинета министров. Тыква напомнил, что по этому вопросу еще 6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона, а завтра, 19 июля, совещание проведет вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

«В течение 2016-210 лет до центральных органов власти было направлено 65 писем от облгосадминистрации», - отметил председатель ОГА.

«Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы «ЛЕО». Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии», - подчеркнул Гарбуз.