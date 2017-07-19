В "серой зоне" Донбасса массово выдают российские паспорта - блогер

Жителям "серой зоны" Донбасса начали массово выдавать паспорта РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Алексей Минаков, ссылаясь на источник в АТО.

Он подчеркнул, что выдают паспорта не "ЛДНР", а именно России. "Активность увеличилась в разы за последние 2 месяца. Люди, к сожалению, берут на всякий случай. Хотя и от украинского, естественно, не отказываются. Держат оба паспорта при себе", - написал Минаков.

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По его мнению, задумка Кремля – не просто повысить лояльность к России у мирных жителей, а больше пугает другая задача – Кремль может официально заявить, что на Донбассе граждане РФ, а значит, Россия якобы имеет законное право их "защищать".

"Пора наконец-то создать нормальное законодательное регулирование проблемы двойного гражданства. Если человек сидит попой на два стула во время войны – это потенциальный коллаборант и пособник агрессора", - подытожил блогер.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".