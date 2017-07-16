В Донецкой области задержали мужчину, который воевал в пяти бандформированиях

В Дружковке полицейские задержали боевика, который воевал в 5 бандформированиях, сообщается на странице ГУ Нацполиции в Донецкой области в Facebook.

С 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, «Восхода», «Оплота», казачьем формировании, а закончил службу в «армии ДНР». 33-летний экс-боевик с позывным «Абрек» был обнаружен в результате усиленного патрулирования города, проводится в выходные дни.

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Интерес к незаконным вооруженным формированиям мужчина проявил еще в начале террористической агрессии. Пока боевики несли службу на блокпостах, он просто наведывался к ним в гости и следил за тем, как они «работают». В начале июля 2014 года, когда незаконные вооруженные формирования захватили Донецк – решил к ним присоединиться.

Наемник вступил добровольцем в "1-й Славянский батальон", где вместе со всеми выезжал нести службу на окраине Донецка, там же и получил позывной «Абрек».

Когда батальон распался, он перешел служить в «Восход», где его отправили воевать в Пески с оружием в руках. Прослужив там полмесяца, новобранец вновь перешел - на этот раз в «Оплот». Далее - в казачий полк, а когда их разоружили, остался служить в армии «ДНР» под Старомихайловкой. Именно отсюда обстреливали Марьинку и Красногоровку.

Разочаровавшись в «русском мире», дружковчанин уволился из рядов боевиков и еще некоторое время остался жить в Донецке. Потом подался на заработки в РФ, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия, после чего его действиям будет дана правовая оценка.