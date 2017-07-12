Российское командование рекомендует боевикам снизить расходы на раненых - разведка

Российское командование рекомендует боевикам оккупационных войск на Донбассе снизить расходы на раненых.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Комиссия Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ, осуществлявшая проверку соединений и частей 2 АК (Луганск), обратила внимание командования корпуса на "завышенные" данные о боевых санитарных и безвозвратных потерях и рекомендовала снизить затраты на денежные компенсации раненым военнослужащим и семьям погибших в условиях ограниченного финансирования», - говорится в сообщении.

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Разведка также информирует, что в соединениях и частях российских оккупационных войск учет погибших и раненых военнослужащих ведется формально, социальная защита их семей практически отсутствует, что негативно влияет на морально-психологическое состояние личного состава и приводит к увеличению случаев дезертирства.

В частности, данные штаба 2 АК (Луганск) ВС РФ по учету санитарных и безвозвратных потерь имеют существенные расхождения с данными подчиненных частей и подразделений. Информация о членах семей погибших и раненых военнослужащих российских оккупационных войск в большинстве случаев отсутствует или не соответствует действительности. Расходы на социальное обеспечение для семей указанной категории ограничены.