В больнице Бахмута от огнестрельных ранений умер военный ВСУ - штаб

В больнице Бахмута от огнестрельных ранений, полученных в результате обстрела боевиков, умер военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

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"Сегодня утром в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий скончался в Центральной районной больнице г. Бахмут", - отметили в штабе.

Также в штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал ранее штаб, на протяжении прошедших суток в зоне АТО отмечается увеличением количества обстрелов украинских позиций на Луганском направлении.