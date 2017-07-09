Боевики готовят теракты на Донбассе для обвинения Украины в невыполнении "Минска" - разведка

Боевики готовят теракты на временно не подконтрольных Украине территориях Донбасса с целью обвинения руководства Украины в невыполнении Минских договоренностей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Цель - обвинение руководства Украины и силовых структур в невыполнении Минских договоренностей и эскалации напряженности на востоке нашей страны, а также создание негативного имиджа Украины накануне обсуждения российской агрессии против Украины лидерами стран - участниц «нормандского формата» в Гамбурге (в рамках саммита «Большой двадцатки»)», - говорится в сообщении.

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По данным разведки, двойной террористический акт, совершенный 7 июля, в Луганске, совершили военнослужащие инженерно-саперной роты 2 АК центра территориальных войск южного ВО ВС РФ под руководством сотрудников ФСБ РФ.

«С этой же целью российские спецслужбы планируют осуществить ряд террористических актов в районах расположения контрольных пунктов въезда/выезда с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.