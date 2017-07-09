Зону АТО посещает "европейский десант" - делегация европарламентариев (фото)

Делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкино, Мариуполь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Также европарламентарии посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты. Европейских коллег сопровождают Мария Ионова, Ирина Фриз и Николай Княжицкий.

"Делаем все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины и осознали лживость и опасность путинского режима", - говорится в сообщении Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 июня депутаты Европарламента и послы посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское".