"Корсар" в действии: на полигоне испытали украинский переносной ракетный комплекс (видео)

На одном из военных полигонов ВСУ прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар". Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовало КБ "Луч".

"Корсар работает", - говорится в подписи к видеозаписи.

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Ранее ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения состоялись в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины.