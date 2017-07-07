"Корсар" в действии: на полигоне испытали украинский переносной ракетный комплекс (видео)
12:18, 07 июля 2017Война
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Ракетный комплекс "Корсар" показали в действии.
На одном из военных полигонов ВСУ прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар". Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовало КБ "Луч".
"Корсар работает", - говорится в подписи к видеозаписи.
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Ранее ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения состоялись в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины.
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