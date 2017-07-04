Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала 230 взрывов на Донбассе

аблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшие сутки зафиксировали 230 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 3 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, однако больше взрывов (около 150), если сравнивать с предыдущими 24 часами (около 80 взрывов)", - говорится в отчете.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (20 взрывов)", - говорится в отчете.

Как известно, боевики сегодня снизили активность обстрелов позиций сил АТО.