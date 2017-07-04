"Затишье" на Донбассе: за прошедшие сутки двое военных погибли, еще трое были ранены - штаб АТО

Поддерживаемые Россией бандформирования на востоке Украины продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. Интенсивность вражеского артиллерийского огня вдоль всей линии боевого столкновения вчера относительно снизилась, однако такие обстрелы окончательно не прекратились. На протяжении минувших суток боевики 22 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины, которые выполняют задачи в рамках АТО. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Скрывая свои преступления, противник продолжает более активно прибегать к вооруженным провокациям по темной поры суток.

На приморском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования восемь раз применяли оружие. В частности, по информации штаба, вечером оккупанты из 82-мм минометов обстреляли наши оборонительные укрепления вблизи Водяного. Чуть позже захватчики применяли там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку от Широкино оккупанты били из вооружения БМП. А по позициям украинских армейцев, которые держат оборону возле Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополя, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера мы сообщали о плотном артиллерийском обстреле позиций сил АТО, который произошел утром в районе Гнутово. В течение вчерашнего дня выяснили, что оккупанты, кроме систем ствольной артиллерии, использовали и переносные реактивные пусковые установки "Град - П" ("Партизан")", - сказано в сообщении.

"Донецкое направление. После активизации снайперских групп противника на Светлодарской дуге боевики вчера вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовали бандформирования исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего, на протяжении прошлых суток на этом направлении насчитали 7 вражеских обстрелов", - сообщает пресс-центр АТО.

На луганском направлении также зафиксировали 7 обстрелов боевиков. Артиллерийского вооружения на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Но опять под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер.

"К сожалению, в результате обстрелов со стороны пророссийских бандформирований двое украинских воинов вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения", - сообщили в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что в отдельных случаях, учитывая угрожающее положение для своей жизни и здоровья, украинские военнослужащие были вынуждены открывать ответный огонь для поражения огневых средств противника.