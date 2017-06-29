После захвата в плен россиян военные ликвидировали еще две ДРГ боевиков - волонтеры

Несмотря на договоренности о "хлебном перемирии" мощные обстрелы некоторых участков фронта ожесточенно продолжаются. Об этом на странице фонда "Вернись живым" сообщил Андрей Рымарук.

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"Сегодня ночью мы снова потеряли одного из лучших сынов Украины. Враг ищет возможность максимально точно ударить по нашим позициям артиллерийским огнем и наделать вреда своими диверсионно-разведывательными группами. С момента захвата в плен россиян на Луганщине наши военные были вынуждены ликвидировать еще две группы, которые хотели захватить оборонительные редуты", - отмечает он.

Волонтеры отмечают, что, пользуясь так называемым "перемирием", оккупационные войска безнаказанно сооружают опорные пункты в серых зонах, а Россия гонит новые поезда и грузовики с оружием и личным составом на оккупированные территории.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки на Донбассе один военный погиб, еще трое были ранены.