В Бердичеве 26-я артиллерийская бригада отметит тринадцатую годовщину основания

В Бердичеве 26-я артиллерийская бригада проведет торжественное празднование и день открытых дверей по случаю празднования 13-летия со дня основания. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Читайте такжеВ Генштабе назвали имя ликвидированного накануне российского офицера

Как отмечается в сообщении, торжественное празднование 13 годовщины со дня создания 26-й артиллерийской бригады состоится 5 июля 2017 года. Начало в 15.00 часов. Место проведения: Бердичев, гарнизонный Дом офицеров, ул. Евгения Старикова, 17.( Ехать маршрутками №6, 7, 7А, 14 к остановке «Красная гора»).

День открытых дверей состоится 8 июля 2017 года в 10.00 – 15.00 часов. Место проведения: территория воинской части, ул. Красная Гора, 1.

"В этот день военные покажут образцы военной техники и вооружения, музей боевой славы и условия проживания военнослужащих. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу, посоревноваться в ловкости и силе во время спортивных конкурсов и эстафет. Для детей будут организованы аттракционы и конкурсы",- сообщают в облгосадминистрации.

Напомним, 26-я отдельная артиллерийская бригада — регулярное подразделение Вооруженных сил Украины, который входит в состав оперативного командования “Север”. Базируется в городе Бердичев Житомирской области.