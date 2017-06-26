Военные говорят, что боевики могут попытаться штурмовать их на Луганщине

В зоне АТО задержали группу диверсантов-разведчиков. В общем это шестеро боевиков. Об этом заявила украинская сторона "Совместного центра по контролю и координации". Там предупреждают о попытке врага сорвать перемирие и о возможных терактах против мирного населения. В частности, на луганском направлении, говорится в сюжете ТСН.

"Стрелять стали меньше, но каждый день и калибр поменялся. То 120 прилетали, а сейчас меньше - 82 начали", - рассказывает один из бойцов.

Читайте такжеВоенные обезвредили ДРГ боевиков на Донбассе: среди ликвидированных и пленных - россияне

Меньше полудесятка обстрелов по всему фронту от самого начала и вплоть до наступления сумерек в воскресенье. И впятеро больше - уже четверть сотни огневых провокаций боевиков по состоянию на утро понедельника.

Бойцы, которые находятся в районе Троицкого, говорят, что полноценного и стопроцентного "хлебного перемирия" вообще не было.

О высокой вероятности штурмовых действий врага на Луганщине ребята признаются, что им известно. Круглосуточно, говорят, наблюдают, как террористы каждый день делают подрывы, развивая собственную линию укреплений и предполагают, она может быть не только защитного характера.

Как сообщало "Информационное сопротивление", уже в 2018 году российские военные могут начать захват всей Луганской области, чтобы получить контроль над ее инфраструктурой.