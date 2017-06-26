В зоне АТО сложная ситуация сохраняется на Луганском направлении - Минобороны

В зоне АТО сложная ситуация сохраняется на Луганском направлении, за сутки боевики совершили 5 минометных обстрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На луганском направлении обстановка сложная. Здесь противник в пяти различных местах применил минометы. Мощными минометные обстрелы произошли вчера вечером в Счастье и Троицком. Там оккупанты в течение одного часа выпустили 29 и 86 мин соответственно. В частности, это произошло между 19.30 и 20.30 (минометный обстрел - УНИАН) в Счастье, а между 20.30 и 21.30 - в Троицком», - заявил Лысенко.

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По его словам, в Желтом противник нарушил режим тишины дважды, во время второго обстрела боевики использовали миномет.

Остальные вооруженные инциденты пришлись на Попаснянский район, все они произошли вечером.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 10 вражеских обстрелов, 5 из них - минометные.