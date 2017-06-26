Среди боевиков отмечается повальное употребление алкоголя и наркотиков - разведка

Среди боевиков на Донбассе отмечается повальное употребление алкогольных напитков и наркотиков. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны на странице в Facebook.

Читайте такжеКомандир "полка" террористов сломал нос подчиненному за отказ подписывать новый контракт – разведкаОтмечается, что российским оккупационным командованием был отстранен от исполнения обязанностей командир 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк).

Отстранение произошло в связи с резким снижением морально-психологического состояния личного состава полка, значительным увеличением случаев самовольного оставления подразделений военнослужащими и повальным употреблением алкогольных напитков и наркотиков.

Кроме того, в ГУР отметили, что среди военнослужащих 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК распространяется недовольство, связанное с условиями прохождения службы. Кроме того, увеличивается количество желающих уволиться.

"Комплектование подразделений бригады так называемыми "военными комиссариатами" осуществляется за счет лиц, которые непригодны к прохождению службы по состоянию здоровья или ранее были осуждены за совершение преступлений", - отметили в разведке.

Также зафиксированы факты, когда командование бригады с целью поддержания уровня укомплектованности личным составом затягивает процесс увольнения до нескольких месяцев.