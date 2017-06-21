Полторак: Отобраны 1000 офицеров запаса, которые по контракту поедут в зону АТО

В Украине завершен призыв офицеров запаса, в район проведения антитеррористической операции поедут только те военные, которые подпишут контракт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам перед началом заседания правительства сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Нет никаких проблем. 1000 человек (отобраны для прохождения службы, - УНИАН). Практически отбор этих людей завершен», - сказал он.

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Полторак также объяснил, почему офицеров запаса не призывали с самого начала АТО.

«Я хотел бы сказать, что было очень много критики, почему мы не сделали это с начала АТО. Потому что уровень подготовки офицеров запаса недостаточен для того, чтобы этих людей привлекать к ведению боевых действий. Потому что их надо, и мы так планируем, сначала призвать, потом отправить в учебные центры, там они обновят свои знания и практические навыки, а после этого они пополнят наши ряды в воинских частях, которые выполняют задачи не в зоне проведения АТО», - сказал министр.

Он также отметил, что в зону проведения АТО «поедут только те офицеры запаса, которые добровольно подпишут контракт и останутся для дальнейшего прохождения службы».

«Это нужно для того, чтобы у нас был резерв. Мобилизационный резерв, в том числе. Такая форма подготовки такой категории должна проводиться в стране, которая думает о своей безопасности», - подчеркнул Полторак.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Украине на учете находится около 96 тыс. офицеров запаса.

Как сообщал УНИАН, Полторак заявил, что на сегодняшний день в зоне проведения АТО несут службу 34 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.