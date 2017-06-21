Полторак: ВСУ научились воевать и готовы адекватно реагировать на нынешние угрозы

На сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе несут службу 34 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания правительства сообщил министр обороны Степан Полторак.

«ВСУ на сегодняшний день находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться, и мы отвечаем адекватно тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей - 34 тыс. в зоне АТО, которые выполняют боевые задачи. У нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад. Проходит их подготовка, и мы готовы адекватно реагировать на существующие угрозы», - подчеркнул он.

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Полторак также отметил, что, если есть угроза личному составу, украинские военные отвечают на обстрелы оккупантов.

«Мы отвечаем тогда, когда есть угроза для нашего личного состава. Мы отвечаем адекватно, и я скажу, что потери с той стороны также являются адекватными, потому что ВСУ научились воевать, и те средства, которые у них есть, позволяют адекватно реагировать», - сказал он.