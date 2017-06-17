Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе почти 100 взрывов

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 98 взрывов.

Об этом говорится в отчете СММ по состоянию на 19.30 16 июня.

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«В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе около 60 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (15 июня), когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 540 взрывов», - говорится в отчете.

В то же время в Луганской области миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня - 38 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда речь шла о 26 взрывах.