Порошенко поручил Минобороны представить к награде погибшего в АТО сапера

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Министерства обороны представить к награде командира инженерно-саперной роты 72-й бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Евгения Сарнавского, который погиб во время выполнения боевого задания в районе проведения АТО.

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Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня на Майдане Украина прощается со своим сыном, капитаном Евгением Викторовичем Сарнавским», - написал Порошенко.

«Юджин», командир инженерно-саперной роты 72-й бригады Сухопутных войск ВСУ спас тысячи человеческих жизней. Ценой собственной», - написал он.

Евгений Сарнавский получил тяжелые взрывные ранения 8 июня во время выполнения боевой задачи по разминированию вблизи села Новоселовка. После двух недель напряженной борьбы за жизнь его сердце не выдержало.

«Поручил руководству Минобороны представить капитана Евгения Сарнавского к награде», - сообщил Порошенко.