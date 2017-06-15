В Марьинке обстрелы повредили 20 зданий, дома двух семей разрушены до основания

В результате утреннего обстрела Марьинка Донецкой области повреждены 20 частных домов.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.

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«Сегодня около 7.00 начался обстрел города. Полицейские весь день документируют последствия обстрела. По состоянию на 20.00 зафиксировано два полностью разрушенных дома и 18 поврежденных частично», - говорится в сообщении.

Шиман уточнила, что две семьи остались без крыши над головой, их дома разрушены полностью.

По предварительным данным боевики обстреливали город из «Градов».

Обстрел населенного пункта квалифицирован как террористический акт.