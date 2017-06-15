В Марьинке обстрелы повредили 20 зданий, дома двух семей разрушены до основания
22:31, 15 июня 2017Война
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Обстрел населенного пункта квалифицирован как террористический акт.
Боевики оставляют украински семьи без крыши над головой / Фото facebook/ato.news
В результате утреннего обстрела Марьинка Донецкой области повреждены 20 частных домов.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.
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«Сегодня около 7.00 начался обстрел города. Полицейские весь день документируют последствия обстрела. По состоянию на 20.00 зафиксировано два полностью разрушенных дома и 18 поврежденных частично», - говорится в сообщении.
Шиман уточнила, что две семьи остались без крыши над головой, их дома разрушены полностью.
По предварительным данным боевики обстреливали город из «Градов».
Обстрел населенного пункта квалифицирован как террористический акт.
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