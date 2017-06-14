Украинско-норвежский 3D миноискатель может стать прорывом в науке - представитель НАТО (фото)

В НАТО считают, что проект трехмерного миноискателя (3D), который совместно разрабатывается учеными Украины и Норвегии, в случае успеха станет прорывом в науке, позволит помочь решить вопрос разминирования во всем мире. Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН заявила старший советник программы Дениз Бетен в Осло в ходе Информационного дня НАТО в рамках программы «Наука для мира и безопасности (Science for Peace and Security (SPS)», комментируя презентацию соответствующего проекта.

Читайте такжеВ штаб-квартире НАТО открылась украинская фотовыставка "Дети в войне" (фоторепортаж)Как известно, задачей проекта, который реализуется при поддержке НАТО, является разработка уникального ручного легкого миноискателя, который в любой почве на глубине 50 см сможет установить место залегания не только металлической, но и пластиковой мины, и вывести на монитор ее изображение в трех измерениях. Аналогов этому в мире пока не существует.

"Этот проект имеет реальный потенциал в вопросе создания ручного миноискателя. Это очень важно. Это настоящая инновационная технология, которая является прорывной, особенно в сфере чувствительности, которая очень высокая - может найти пластик. Также будет изображение взрывного устройства, что очень важно. Мины - это проблема во всем мире, а потому это будет глобально", - убеждена она.

Бетен напомнила, что сейчас существуют ручные детекторы, которые также имеют небольшие экраны, но разминирование с их использованием занимает много времени и требует привлечения большого количества людей.

"Когда вы посмотрите на количество мин, которые есть на сегодняшний день в земле - а это миллионы на значительных территориях, на обезвреживание которых в современных условиях потребуются тысячи лет и сотни людей, это (новый миноискатель - УНИАН) позволит сохранить много времени и позволит продвигаться вперед гораздо быстрее", - сказала представитель Альянса.

При этом она отметила, что новая технология предоставляет новые возможности и правительствам стран в сфере разминирования.

"Если мы сможем предоставить технологии, которые сохранят время, жизнь, могут легко переносится, потому что они не тяжелые и имеют большую чувствительность, это будет важным стимулом для правительств начать решать вопрос разминирования, особенно на границах, а не только в зоне конфликта. Да, сейчас мы говорим об Украине из-за конфликта, но разминирование надо проводить и в мирное время", - отметила Бетен.

Представитель Альянса выразила надежду, что проект будет завершен успешно.

"Когда мы посмотрим на реальные достижения и первые результаты, я верю в то, что они (ученые - УНИАН) на пути к успеху", - сказала она.

По словам Бетен, после завершения проекта права интеллектуальной собственности будут принадлежать Украине и Норвегии, и "они зарегистрируют патент".

"НАТО не будет претендовать ни на какие выгоды от этого. Украина и Норвегия разделят успех и прибыль", - сказала представитель НАТО.

При этом собеседник агентства отметила, что этот Информационный день в Норвегии демонстрирует, как можно "развивать партнерство ученых и экспертов НАТО с украинскими учеными".

"Программа «Наука для мира и безопасности» представляет открытую платформу, где можно собрать вместе опытных ученых, а также показать, что украинское научное сообщество имеет очень большой опыт; ему есть, что предложить, и этот проект является взаимовыгодным - как для ученых НАТО, так и для украинских", - отметила Бетен.

Другим важным вкладом этой программы НАТО она назвала поддержку молодых ученых, предотвращение вымывания мозгов, продвижение научных исследований и практическое сотрудничество в исследовательских институтах стран-партнеров.

"В этом отношении 3D миноискатель является хорошим примером, который поможет научным институтам углубить свои исследования с помощью построенной сети контактов с их коллегами из норвежского университета", - сказала представитель Альянса.

Бетен сообщила, что во время презентации ученые отметили, что этот проект "улучшит возможности стран НАТО и партнеров, то есть глобально, реагировать на очень сложные вопросы разминирования не только в мирное время, но и во время конфликта".

"Посмотрите, что происходит во время операций против ИГ в Ираке и Сирии. Очень важно иметь возможность найти мины, очистить почву и здания. Мы должны предотвратить потери человеческих жизней и сделать это безопасным путем", - подчеркнула она.

Проект 3D миноискателя в рамках Информационного дня НАТО представил докторант Норвежского университета науки и технологий (NTNU) Юрий Войтенко, который является координатором проекта и разрабатывает программное обеспечение для прибора.

Украинскую сторону, которая участвует в программном обеспечении проекта, в рамках мероприятия представлял технический директор украинского агентства по вопросам перспектив научных разработок (UARPA) Даниил Сытников.

Как сообщал УНИАН, завершен первый этап реализации проекта, в рамках которого изготовлено соответствующее аппаратное обеспечение. Вторым этапом проекта будет написание программного обеспечения, что займет 6-8 месяцев. После этого должен быть изготовлен опытный прототип для полевых испытаний.