В Украине начнут производить миноискатели нового поколения 3D

Исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок сообщил, что через два месяца в Украине начнут изготовления миноискателя нового поколения 3D.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Мы сейчас на этапе согласования данного проекта с союзниками, с профильным комитетом НАТО. Мы рассчитываем, что где-то через пару месяцев сможем говорить о начале практической фазы проекта (совместный украинско-норвежский проект стоимостью 450 миллионов евро)", - отметил Божок.

Украинский дипломат убежден, что "вся помощь в сфере research and development (научных исследований и разработок), которую мы просим и получаем от НАТО, должна быть направлена на развитие национальных возможностей".

"То есть, не просто получить что-то или закупить у кого-то, а создать собственные мощности, которые позволят нам обеспечивать себя соответствующими средствами в стратегический перспективе", - подчеркнул он.

По словам и.о. главы миссии, украинская сторона хочет "вывести на уровень конкретных договоренностей" в рамках саммита НАТО в Варшаве вопрос разминирования территорий.

"Объем проблем, с которыми мы столкнулись и которые нам надо решить, требует существенного укрепления взаимодействия с НАТО в этом направлении. Это будет весь спектр взаимодействия, начиная от материально-технической помощи, заканчивая совещательно-консультативным, обучением персонала и так далее", - сказал Божок.

Читайте такжеУкраина и Норвегия при поддержке НАТО разработают миноискатель нового поколения 3D

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Божок проинформировал о реализации украинско-норвежский проект по разработке нового 3D миноискателя, который потом будут использовать специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Минобороны.

Читайте такжеВ Донецкой области на растяжке подорвались пятеро украинских военных

Божок уточнил, что на сегодня существуют различные вариации такого миноискателя, но есть задача сделать его наиболее чувствительным и точным, что позволит пиротехнику, не касаясь объекта, четко понимать, какова его форма, до миллиметров".

Читайте такжеНа Донетчине на мине подорвалась украинская БРДМ-2: есть погибшие и раненые

"Как говорят специалисты, иногда миллиметр имеет критическое значение с точки зрения жизни и здоровья пиротехников. Эта разработка будет осуществлена в Украине с помощью норвежских специалистов", - подчеркнул и.о. главы миссии.