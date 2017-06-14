В Житомире пограничники провели мероприятие по чествованию погибших в АТО коллег

Сегодня в Житомире пограничники провели торжества, почтив погибших в АТО коллег. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Юрий Шахрайчук.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе один военный ВСУ погиб, восемь пограничников контуженыПо его словам, "сегодня в Житомирском отряде прошли мероприятия в память погибших пограничников, которые три года назад одними из первых вступили в бой с российско-террористическими войсками" .

Шахрайчук уточнил, что, по его данным, особенно значительные потери Государственная пограничная служба понесла в районе проведения АТО в июне 2014 года, когда там погибло пять военнослужащих Учебного центра Государственной погранслужбы ..

"Да, в этот день (14 июня УНИАН) три года назад на окраине города Мариуполя, в районе завода" Азовсталь "из засады была обстреляна колонна автомобилей, которая двигалась из учебного центра в управление Донецкого пограничного отряда. Обстрел производился из автоматов, гранатометов и снайперского оружия. Пограничники дали достойный отпор врагу, но в результате боевого столкновения погибли 5 наших собратьев, а 10 военнослужащих получили ранения ", - сказал пограничник.

Среди погибших, уточнил Шахрайчук, - майоры Виталий Винниченко и Николай Зайцев, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов и работник Александр Островский. Также, 7 июня 2015 года, выполняя боевое дежурство по охране морского участка государственной границы и в результате подрыва катера, на вражеской мине погиб главный старшина Мариупольского отряда морской охраны Антон Маслий.

Сегодня же во время торжеств состоялось построение персонала управления пограничного отряда и отделов пограничной службы. После поднятия Государственного и ведомственного флагов участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в АТО военнослужащих.

В целом же, с начала российской агрессии на востоке Украины погибли 67 героев-пограничников, а 5 считаются пропавшими без вести.