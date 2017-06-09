На прошлой неделе ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 6000 случаев нарушения режима "тишины"

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что на прошлой неделе СММ зафиксировала 6000 случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"На прошлой неделе (с 29 мая по 4 июня) Специальная мониторинговая миссия продолжала фиксировать нарушения различных договоренностей, достигнутых, начиная с сентября 2014 года (в Минске). Мы зафиксировали почти 6000 нарушений режима прекращения огня, согласованного сторонами. 6000 раз стороны нарушили перемирие, о котором они сами договорились", - сказал Хуг.

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Он также сообщил, что миссия зафиксировала 28 единиц вооружения, размещенного с нарушениями определенных координат для его отвода. В частности, представитель миссии уточнил, что 5 видов вооружения было замечено в подконтрольных правительству Украины районах и 23 - на оккупированных территориях Донбасса.

Также первый заместитель председателя СММ отметил, что миссия продолжает фиксировать наличие мин и боеприпасов, которые не взорвались вдоль всей линии соприкосновения. В этой связи, Хуг подчеркнул, что не выполняется договоренность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе от марта 2016 года по противоминной деятельности, согласно которой стороны пообещали разминировать территории или по крайней мере оградить заминированные территории и поставить обозначения.

"Процесс разведения сил и средств, относительно которого стороны согласились, что он необходим для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пробуксовывает даже на трех участках, которые были согласованы для разведения сил и средств (в Золотом, Станице Луганской и Петровском - УНИАН). В лучшем случае наблюдалась лишь частичная реализация. На одном из участков в районе Станицы Луганской не было никакого разведения", - сказал Хуг.

Кроме того, Хуг отметил, что стороны не обеспечивают беспрепятственный и безопасный доступ для наблюдателей миссии ко всем участкам на территории Донбасса, что необходимо для осуществления мониторинга и верификации достигнутых договоренностей. В частности, он сказал, что на прошлой неделе, свобода передвижения патрулей СММ ограничивалась в 14 случаях, и в частности, в 11 из них на оккупированных территориях.