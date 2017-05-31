В ИС оценили, за сколько дней украинские военные могут освободить Донбасс (видео)

Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что РФ и боевики Донбасса боятся наступления украинской армии. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

По словам нардепа, об этом свидетельствует оборудование укрепрайонов в глубоком тылу незаконных вооруженных формирований.

"Мы видим и на практике, что на том же Новоазовском направлении еще год назад были оборудованы два полноценных укрепрайона, то есть районы обороны. Мы видим, что такие же районы обороны создаются в глубоком тылу, фактически, у боевиков – район Макеевки, туда, на Шахтерск, в Луганской области - южнее Стаханова", - говорит Тымчук.

Как он сказал, боевики опасаются, что украинские войска "двумя ударами" вытеснят их на территорию России.

"Они потому и цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что Вооруженные Силы Украины проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5-6 дней выйдут на границу Российской Федерации", - сказал нардеп, добавив, что при оптимистическом сценарии это может произойти еще быстрее.

Читайте такжеРоссийское командование боевиков организовало на Донбассе "практические занятия" для новых подразделений - ИС

Также Тымчук отметил, что боевики не смогут провести успешную наступательную операцию без помощи российских кадровых войск. Он добавил, что в зоне АТО украинская армия обладает численным преимуществом.

"Если говорить о балансе сил, то ВСУ обладают, я бы сказал, избыточными силами, даже по тактическим нормативам – 1:3 обороняющихся против наступающей стороны. На стратегическом уровне соотношение может быть даже 1:1,5", - подчеркнул нардеп.

Он считает, что наступление украинской армии на Донбассе является вопросом политической воли, но, говорит Тымчук, украинская власть связана в действиях минским процессом.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская артиллерия на фронте начала наносить удары на дальние дистанции.