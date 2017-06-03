Боевики обстреляли Авдеевку из танков, полиция открыла уголовное производство

Вчера поздно вечером боевики обстреляли Авдеевку из танков, никто не пострадал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Вчера в 23.30 боевики обстреляли старый город из танков. Частично разрушен дом на улице Чернышевского, 36. К счастью, никто не пострадал», - написал он.

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По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в Авдеевке правоохранители изъяли застрявший снаряд из стены дома.

«Один из танковых снарядов попал в дом, расположенный по улице Чернышевского. К счастью пострадавших среди мирных жителей нет. Сейчас снаряд изъят, а правоохранители обходят пострадавший район и выясняют есть ли другие повреждения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в полицию обратился местный житель и сообщил, что во время ночного обстрела поврежден соседний дом.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила застрявший в стене дома танковый снаряд. К счастью, в этом доме уже никто не жил, и поэтому обошлось без жертв среди мирного населения.

В полиции отметили, что улица Чернышевского очень часто попадает под обстрелы, ведь она находится рядом с линией разграничения. Многие дома уже заброшены, но во многих продолжают жить люди, надеясь на мир и спокойствие в родном городе.

По факту повреждения здания открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, добавили в главке.