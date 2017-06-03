Боевики обстреляли Авдеевку из танков, полиция открыла уголовное производство
По факту повреждения дома открыто уголовное производство.
Вчера поздно вечером боевики обстреляли Авдеевку из танков, никто не пострадал.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Вчера в 23.30 боевики обстреляли старый город из танков. Частично разрушен дом на улице Чернышевского, 36. К счастью, никто не пострадал», - написал он.
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По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в Авдеевке правоохранители изъяли застрявший снаряд из стены дома.
«Один из танковых снарядов попал в дом, расположенный по улице Чернышевского. К счастью пострадавших среди мирных жителей нет. Сейчас снаряд изъят, а правоохранители обходят пострадавший район и выясняют есть ли другие повреждения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в полицию обратился местный житель и сообщил, что во время ночного обстрела поврежден соседний дом.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила застрявший в стене дома танковый снаряд. К счастью, в этом доме уже никто не жил, и поэтому обошлось без жертв среди мирного населения.
В полиции отметили, что улица Чернышевского очень часто попадает под обстрелы, ведь она находится рядом с линией разграничения. Многие дома уже заброшены, но во многих продолжают жить люди, надеясь на мир и спокойствие в родном городе.
По факту повреждения здания открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, добавили в главке.