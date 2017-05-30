Миссия ОБСЕ заметила на оккупированной территории Луганщины четыре гаубицы боевиков

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что заметила на оккупированной территории Луганской области размещение четырех гаубиц боевиков, что является нарушением Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете миссии за 29 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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Отмечается, что наблюдатели продолжали осуществлять мониторинг отвода вооружения от линии соприкосновения, что предусмотрено необходимостью внедрения Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года и дополнения к нему об отводе вооружения калибром до 100 мм.

Как заявили в миссии, в нарушение определенных координат для отвода вооружения беспилотный летательный аппарат СММ заметил четыре 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" недалеко от подконтрольного боевикам "ЛНР" поселка Металлист (в 7 км северо-западнее Луганска).