Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала на 40% меньше нарушений режима тишины на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия за минувшую неделю зафиксировала на 40% меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"На прошлой неделе, с 15 по 21 мая, мы зафиксировали на 40% меньше нарушений режима прекращения огня. Количество зафиксированных СММ взрывов от огня с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, в частности танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня уменьшилось еще больше. На прошлой неделе мы зафиксировали 144 взрыва, вызванных огнем с применением этого оружия", - сказал Хуг.

По его словам, из реактивных систем залпового огня было зафиксировано 20 взрывов, из других видов артиллерийских систем - 48, минометов - 76 взрывов.

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Также первый заместитель главы СММ добавил, что две недели назад, с 8 по 14 мая, было зафиксировано 815 таких взрывов. Тогда из реактивных систем залпового огня было задокументировано 434 взрыва, из других артиллерийских систем - 304, из минометов - 77 взрывов.

"Не стоит забывать, что эти цифры не отражают полную картину. С 23 апреля, когда погиб наш коллега, мы вынуждены были ограничить нашу деятельность патрулирования, поскольку стороны почти ничего не сделали в плане устранения угроз, с которыми сталкиваются наши невооруженные гражданские наблюдатели и, собственно, все гражданское население", - сказал Хуг.