В Красногоровке продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов

В городе Красногоровка Донецкой области продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, осуществленных боевиками 28 мая.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, пиротехники обследовали территории восьми частных домохозяйств. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Также спасатели разбирают завалы в здании больницы, поврежденной в результате обстрелов.

Кроме того, проведены подготовительные работы по восстановлению канализационного коллектора.

Системы жизнеобеспечения в городе (водоснабжение, электроснабжение) работают в штатном режиме.

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Функционирует штаб по ликвидации последствий обстрела во главе с заместителем председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как сообщал УНИАН, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.

Также было повреждено 42 здания, в том числе больница и школа, а также водопровод. В тот же день водоснабжение было восстановлено.