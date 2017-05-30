В Красногоровке продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов
Спасатели разбирают завалы в здании больницы, поврежденной в результате обстрелов, проведены подготовительные работы по восстановлению канализационного коллектора.
В городе Красногоровка Донецкой области продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, осуществленных боевиками 28 мая.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, пиротехники обследовали территории восьми частных домохозяйств. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
Также спасатели разбирают завалы в здании больницы, поврежденной в результате обстрелов.
Кроме того, проведены подготовительные работы по восстановлению канализационного коллектора.
Системы жизнеобеспечения в городе (водоснабжение, электроснабжение) работают в штатном режиме.
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Функционирует штаб по ликвидации последствий обстрела во главе с заместителем председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Как сообщал УНИАН, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.
Также было повреждено 42 здания, в том числе больница и школа, а также водопровод. В тот же день водоснабжение было восстановлено.