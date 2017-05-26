Миссия ОБСЕ обнаружила у боевиков запрещенные самоходные гаубицы "Гвоздика"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала запрещенные Минскими соглашениями 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

Как заметили наблюдатели, СММ продолжала мониторинг отвода вооружения, которое предусмотрено рядом документов, согласованных в Минске, и в частности Меморандумом, Комплексом мер по выполнению минских соглашений и дополнением к нему об отводе вооружения калибром до 100 мм.

"В неподконтрольных правительству районах, в 2,5 км к северо-востоку от с. Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя), члены патруля миссии видели 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), которые были развернуты в юго-западном направлении, размещение которых там является нарушением линии отвода", - говорится в отчете.

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"23 мая в неподконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели на западной окраине Луганска зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовике военного типа (модификация «Урал»), которая двигалась на восток по трассе M04, а 24 мая в том же районе видели 5 бронированных машин типа БТР, которые двигались на север", - проинформировали в миссии.

"Кроме того, наблюдатели видели MT-ЛБ в с. Заиченко (93 км к югу от Донецка). На основе данных воздушного наблюдения 23 мая выявлено три ББМ неустановленного типа неподалеку с. Сокольники (38 км к северо-западу от Луганска)", - заявили наблюдатели.

Также они заметили, что на оккупированной территории Луганской области видели фрагменты минометной мины и ракеты от "Градов".

"В подконтрольном «ЛНР» районе к югу от моста в Станице Луганской команда СММ снова видела фрагменты минометной мины калибра 82 мм ракеты реактивной системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на асфальтовой дороге в 250 м севернее памятника князю Игорю", - говорится в отчете.