Россия пополнила ряды боевиков "ДНР" удмуртами

Из России прибыло пополнение НВФ "ДНР" для доукомплектации подразделений связи 1 армейского корпуса. В частности, 45 человек, из числа жителей Удмуртской республики Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили источники в Вооруженных силах Украины.

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Также прослеживается появление новых боевиков из этой республики в составе отдельной артиллерийской бригады 1 АК.

В то же время, жители города Шахтерск неоднократно наблюдали на продовольственном рынке боевиков в военной форме НВФ "ДНР" с нашивками отдельного танкового батальона «Дизель», нетипичная внешность и специфический диалект которых явно указывал на их принадлежность к вновьприбывшим удмуртам.