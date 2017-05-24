В "ЛНР" отбирают боевиков с украинскими паспортами для отправки на войну в Сирии

В «ЛНР» формируются 2 партии боевиков из состава «2-го АК ЛНР» в качестве кандидатов на участие в боевых действиях в Сирии.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в каждой партии – по 150 чел. После формирования группы будут направлены в Ростов-на-Дону (РФ), где будет проведен отбор.

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В качестве одного из основных требований к кандидатам является наличие паспорта гражданина Украины, документы «ЛДНР» иметь при себе запрещено. Кандидаты в данный момент набираются из местных боевиков из состава «4-й омсбр» и «7-й омсбр.