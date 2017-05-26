Боевики ночью обстреляли контрольный пост "Марьинка" - ГПСУ

Боевики минувшей ночью обстреляли контрольный пост «Марьинка».

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в 23.05 террористы открыли огонь из минометов и вели его почти полчаса.

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Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, находящегося на временно не подконтрольной украинской власти территории.

«Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту «Марьинка» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пограничники в ответ огонь не открывали.