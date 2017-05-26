Ситуация на Донбассе обострилась - пятеро военных ранены (видео)

За прошедшие сутки пророссийские бандформирования 57 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО, все чаще используя тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого строго запрещено Минскими договоренностями.

Боевики 29 раз применили оружие против украинских защитников на Приморском направлении. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики снова стреляли из "Градов" возле Авдеевки

На Донецком направлении зафиксировано 26 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуацией остается в пригороде Авдеевки. Беспокойно вечером было и вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге.

НВФ протяжении минувших суток всего два раза применяли оружие на Луганском направлении.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", - говорится в сообщении.